Вице-премьер Хуснуллин заявил, что план по развитию новых регионов утвердят до конца года

Планы развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей утвердят до конца 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, написало агентство ТАСС.

«Думаю, что где-то к концу года утвердим на трехлетний период все планы по развитию. Это не только стройка, это планы по развитию экономики, медицины, банковского сектора. Подробно этим занимаемся», — сказал Хуснуллин.

В начале октября Госдума ратифицировала договоры о вхождении в состав России четырех новых территорий. Во всех случаях депутаты поддержали решение президента РФ единогласно.

Ранее 2 ноября Хуснуллин сказал, что программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в российских регионах утвердят до конца 2022 года. На ее реализацию в 2023 году выделят 30 млрд руб., еще 100 млрд рублей — в 2024 году и 150 млрд рублей — в 2025 году.

До этого в тот же день вице-премьер заявил, что рынок строительства может начать падать в 2024 году без поддержки программ ипотеки со стороны государства.