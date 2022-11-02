В hh.ru рассказали, какие специалисты уехали из России после мобилизации

После объявления частичной мобилизации уехавшие в страны СНГ россияне начали искать там работу. Чаще всего они интересуются позициями руководителей проектов, дизайнеров и программистов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в рекрутинговой компании hh.ru.

По данным платформы на 20 октября, россияне подали 12090 резюме в странах СНГ на должность руководителя проекта, 10053 – на позицию дизайнера, 7738 – программиста и разработчика.

«Пока довольно трудно сказать, сколько соискателей трудоспособного возраста покинули Россию. Люди пересекают границу по разным причинам, а потом возвращаются. Этих цифр нет даже у официальных ведомств России и других государств, куда направились россияне. По самым оптимистичным оценкам, минимальное количество уехавших из России специалистов близко к 300 тысячам. Наиболее активно россияне в странах СНГ ищут работу по трем специальностям: руководитель проектов, дизайнер и программист. Но в каждой из стран — своя специфика. И наиболее популярные специальности у россиян в разных странах СНГ отличаются» — рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Например, в Казахстане в топ-3 наиболее популярных у россиян специальностей вошли руководитель проектов, продавец-консультант и водитель. Граждане РФ подали 4791, 4532 и 4329 резюме по этим профессиям соответственно. В Грузии россияне чаще интересовались позициями руководителя проекта (2997 резюме), дизайнера (2688) и программиста (2062). В Армении граждане РФ чаще подавали резюме на должность дизайнера (1065). 930 резюме соискателей с российским гражданством в Армении было подано на позицию руководителя проектов, 888 – программиста. В Узбекистане россияне подали 1026 резюме на пост руководителя проектов, 588—дизайнера и 760 – программиста.

В Азербайджане руководителями проектов хотят стать 204 гражданина РФ. Именно столько резюме они направили на эту позицию в стране. Еще 180 россиян в Азербайджане претендуют на должность менеджера по продажам и 123 – дизайнера.

В hh.ru также назвали топ стран с наибольшим приростом резюме россиян.

«По нашим данным, прирост резюме граждан РФ в Казахстане с 10 по 22 октября составил 81% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре. В Грузии и Узбекистане — 59%, в Киргизии — 55%, в Армении — 44%, в Азербайджане — 38%», — отметила Данина.

Если смотреть на абсолютные цифры, рейтинг выглядит несколько иначе. В период с 10 по 22 октября по сравнению с 10-22 сентября число резюме соискателей с российским гражданством больше всего выросло в Казахстане (на 44 тыс.), Грузии (на 8,6 тыс.), Узбекистане (на 4,5 тыс.), Киргизии (на 2,8 тыс.).

«Большая часть кандидатов из России — яркие представители категории цифровых кочевников, которые используют интернет для выполнения своих профессиональных обязанностей и ведут мобильный образ жизни», — объяснила Данина.

По ее мнению, интересен и другой факт — очевидно, что большая доля тех же ИТ-специалистов, маркетологов, консультантов продолжают работать на российские компании дистанционно.

«Это накладывает определенный отпечаток на работу HR-отделов российских компаний — специалистам приходится изучать больше информации о том, как соблюдать закон и при этом не потерять ценных удаленных сотрудников», — резюмировала эксперт.