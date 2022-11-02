Jobby: в России из-за мобилизации выросло число вакансий для студентов

В России в октябре увеличилось количество вакансий для студентов вузов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе карьерной платформы Jobby, которая исследовала данные различных сервисов по поиску работы.

«В октябре резко выросло количество вакансий для студентов российских вузов – на 9,16% по сравнению с сентябрем. При этом спрос со стороны работодателей сильно отличается в зависимости от требуемой специализации», — рассказали в компании.

Наибольший спрос наблюдается со стороны производственных организаций: в этой отрасли число вакансий для студентов за месяц выросло более чем вдвое – на 120%. В сфере финансов и инвестиций учащимся вузов стали предлагать на 51,5% больше вакансий. В IT-отрасли появилось на 44,5% больше вакансий для начинающих специалистов, среди которых также рассматриваются студенты.

Средние зарплаты для таких кадров различаются в зависимости от сферы деятельности. Например, пиарщикам и маркетологам, а также «джунам» в IT предлагают 50 тыс. руб. Начинающим специалистам в сфере финансов – от 45 тыс. руб.

По словам основательницы Jobby Татьяны Льюис, такой резкий рост вакансий для студентов в октябре произошел впервые за год. Она связала это с частичной мобилизацией, которая вызвала нехватку специалистов.

«Из-за последних событий в сентябре и октябре многие компании ощутили кадровый голод. Единственный способ восполнить недостаток специалистов – воспитать их самостоятельно. Кроме того, студенты не подпадают под призывную кампанию и не боятся строить планы на будущее», — отметила Льюис.

Тенденцию на рост спроса на студентов отметила и глава HR Community Skolkovo Юлия Цапкова. «В турбулентное время зарплатные возможности организаций сильно проседают. Умение продуктивно вовлекать в работу студентов – отличный выход из ситуации для компаний, которые нуждаются в компетенциях здесь и сейчас», — объяснила эксперт.