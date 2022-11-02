В России выросли продажи отечественного портвейна до 2 млн литров с начала года

На фоне ухода с российского рынка западных компаний в период с января по сентябрь выросли продажи отечественных крепких вин, в том числе 2 млн литров портвейна. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование Роскачества.

С начала года в России резко выросли производство и продажи крепленых вин, а драйвером категории стали портвейны. По итогам января—сентября выпущено 5,61 млн л крепленых вин, в том числе почти 2 млн л портвейна. Такой показатель сравним с объемом производства всех крепленых вин за 2021 год. Кроме того, розничные продажи крепленых вин за указанный период выросли более чем в два раза, до 5,13 млн л.

«Рост продаж крепленых вин связан со вступлением летом 2020 года в силу закона о виноградарстве и виноделии. Ранее портвейном могли называть все, что угодно, а теперь крепленые вина должны выпускаться только из винограда по утвержденной технологии», — отметила руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что увеличение спроса произошло из-за достаточно низкой цены продукции. Кроме того, закупки импортного портвейна сокращаются, что стимулирует покупателей выбирать отечественный продукт. При этом почти каждый третий ресторан в России сейчас интересуется российскими ликерными винами, так как импортные аналоги стали недоступны. Однако быстро выпустить их на рынок нельзя, так как им нужны годы выдержки. Кроме того, необходимо обновлять бочки и расширять посадки виноградников.

26 октября агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Росалкогольрегулирования сообщило, что продажи водки в России за первые девять месяцев (январь — сентябрь) 2022 года выросли на 6,4% относительно аналогичного периода 2021 года — до 3,4 млн декалитров.