Россиян призвали начать инвестировать при наличии 10 тысяч рублей

Глава проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова рассказала россиянам, какое вложение могут сделать россияне при наличии у них 10 тысяч рублей.

Савенкова в разговоре с «Прайм» призвала российских граждан начать инвестировать. Эксперт считает, что для формирования стабильного инвестиционного портфеля не нужно обладать значительными денежными средствами. По ее данным, начинающие инвесторы регулярно вкладывают суммы малых объемов. Савенкова назвала суммы в 10–20 тысяч рублей достаточными для создания портфеля.

Финансист напомнила, что большую часть ценных российских бумаг — «Газпрома», НОВАТЭКа, Сбербанка — торгуют лотами меньше трех тысяч рублей, а ОФЗ — лотами от одной тысячи рублей.

Ранее ЦБ ужесточил ограничения для россиян при покупке ценных бумаг «недружественных» стран. С 1 ноября порог снизился до 10% от всего портфеля, с 1 декабря будет снижен до 5%, а с начала 2023 года россиянам из числа неквалифицированных инвесторов запретят проводить любые сделки, направленные на увеличение позиции по ценным бумагам эмитентов из «недружественных стран».