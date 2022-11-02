РЕН ТВ: мошенники через маркетплейс незаметно опустошили кредитку россиянки

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Как пишет РЕНТ ТВ, дизайнер Оксана Федотова, создающая карточки для продавцов товаров на Wildberries, стала жертвой аферистов, действующих на самом сервисе.

Девушка не делала покупок с августа и была удивлена после проверки истории операций по кредитной карте: она обнаружила сотни транзакций от имени маркетплейса.

Злоумышленники смогли без всяких уведомлений и подтверждающих SMS списать около 80 тысяч рублей, снимая каждый раз по тысяче. Дизайнер отметила, что она даже не воспользовалась услугой сохранения данных карты на сервисе.

«Никаких кодов мне не приходило ни от банка, ни от Wildberries. Я сразу позвонила в банк, карту мне заблокировали, но разбираться особо не стали – только привезли новую карту и посоветовали идти в полицию», — поделилась с журналистами пострадавшая. В Wildberries объяснили, что мошенники скупают взломанные данные.

В банке заявку клиентки рассматривают: срок рассмотрения до 16 ноября. На кредитной карте пострадавшей – значительный минус, и за каждое снятие шли внушительные штрафы и проценты.

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