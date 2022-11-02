В большинстве приграничных с зоной СВО российских регионов за полгода подорожала аренда жилья

Стоимость найма жилья почти во всех регионах, расположенных по соседству с зоной проведения специальной военной операцией, за последние шесть месяцев выросла. Об этом свидетельствуют данные «Циан», подготовленные по запросу «Газеты.Ru».

В Белгородской области средняя цена аренды однушки в апреле составляла 13,1 тыс. руб. К концу октября она увеличилась до 14,4 тыс. руб. В Курской области показатель поднялся с 12 тыс. в апреле до 14 тыс. в сентябре, а в октябре «откатился» до 13,1 тыс. руб. В Крыму аренда однокомнатной квартиры стоила 20,7 тыс. руб. в апреле, сейчас она поднялась на полторы тысячи рублей. Повышение зафиксировали также в Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Исключением стали Севастополь и Брянская область — здесь стоимость аренды несколько снизилась.

Как отметили в «Циан», пик подорожания пришелся на сентябрь, затем цена начала немного снижаться. Но все равно остается выше, чем полгода назад.

По словам ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, после начала СВО стоимость аренды в приграничных российских регионах выросла на 10–15%. Эксперт считает, что наем жилья подорожал по двум причинам.

«Во-первых, в вышеназванные регионы идет большой поток беженцев. Эти люди зачастую предпочитают не уезжать вглубь России, остаются ближе к границе. Вторая причина — приток граждан, обеспечивающих проведение спецоперации. Это и военные, и строители, и связисты, и другие специалисты. Возникает спрос на аренду жилья, а там, где спрос — там и рост цен», — объяснил Ракута.