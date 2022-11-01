Чистые денежные переводы из России в Армению выросли на 155% с начала года

Денежные переводы в Армению в период с января по сентябрь 2022 года выросли на 155%, до $1,7 млрд. Об этом заявил директор макроэкономического департамента Центрального банка республики Армен Нурбекян, передает РИА Новости.

«Общие чистые денежные переводы через банковскую систему в январе-сентябре составили $1,7 миллиарда долларов», — отметил Нурбекян.

По его словам, это очень большой показатель. Причем именно в этом году показатели переводов постоянно росли.

Он добавил, что такие цифры напрямую влияют на валютный курс в Армении.

В конце сентября заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил о сотрудничестве России и Армении, а также о работе Трехсторонней группы (Азербайджан—Армения—Россия). По его словам, товарооборот России и Армении с 2016 по 2021 год вырос почти в два раза — с 1,35 до 2,6 млрд долларов.

До этого директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией.