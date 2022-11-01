Аналитики предсказали рост цен на ряд продуктов в России в 2023 году

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Global Look Press

Цены на мясо в 2023 году могут вырасти на 4-5%, при этом может незначительно подняться стоимость круп, кофе, молочки и других продуктов. Об этом «Известиям» заявили аналитики исследовательской компании NTech.

Эксперты рынка отметили, что в 2023 году повышение цен на мясо, скорее всего, будет на уровне инфляции и составит приблизительно 4–5%. Также могут незначительно вырасти цены на крупы, так как в 21022 году был хороший урожай.

В компании указали, что Минпромторг в качестве эксперимента до 1 августа 2023 года предложил исключить техническую возможность продажи пищевой и табачной продукции «в случае незаконного введения в оборот или истечения сроков годности». При этом в список вошла молочная продукция, отчего ее производство может сократиться, а цены на нее вырастут.

Аналитики добавили, что весной 2022 года начались проблемы с поставками кофе из-за логистики и долгов импортеров перед владельцами плантаций из-за роста курса валют. Все это может привести к дальнейшему росту цен на кофе. Такая же ситуация может сложиться и у алкоголя.

В середине октября доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила о том, что в России могут подорожать некоторые продукты питания, подчеркнув, что какого-то резкого роста цен на такие продукты ожидать не стоит. По ее словам, в связи с окончанием сезона сбора плодоовощной продукции следует ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны.

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