Банкиры предложили дать мобилизованным отсрочку по замене российских паспортов

Национальный совет финансового рынка, куда входят более 30 крупных кредитных организаций, направил правительству России письмо с предложением давать отсрочку мобилизованным по замене российских паспортов, если сроки такой замены наступят во время нахождения в зоне спецоперации. «Газета.Ru» ознакомилась с письмом.

В НСФР отметили, что при достижении 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. При этом документ является действительным до дня оформления нового, но не более чем 90 дней после дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста.

В пресс-службе правительства подтвердили «Газете.Ru» получение письма.

По мнению, первого заместителя председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслава Лысакова, вопрос, который поднимает НСФР в письме является надуманным.

«Банкиры исходят из гипотетического варианта, что призванные на спецоперацию россияне (а призваны, в основном, молодые люди) будут так долго находиться на СВО, что им придется менять паспорт, и тогда возникнут проблемы. Это абсолютно надуманная, высосанная из пальца проблема. Банкирам лучше заниматься не этими гипотетическими, абсолютно фантазийными историями, а, например, каким образом они будут применять закон, дающий льготы и преференции участникам СВО. Чтобы не было двоякого толкования формулировок, отказов в кредитных каникулах членам семьи мобилизованных», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» Лысаков.

По его словам, авторы письма к тому же не предложили работающего механизма по замене паспортов, обращаясь со своей инициативой.

«Как себе банкиры это представляют? Паспорт нужно получать лично, его не могут выслать по почте. Всех надо отозвать с фронта, дать бессрочные паспорта и отправить обратно?», — пояснил Лысаков.