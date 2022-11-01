В Сургуте открылся первый в регионе «Фермерский островок»

В Сургуте открылся первый в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре «Фермерский островок». В новой торговой точке можно купить свежую продукцию местных производителей: все, что было выращено, собрано, законсервировано, засолено или сварено на территории региона. Проект реализуется Корпорацией МСП совместно с сетью «Пятерочка» при поддержке областной администрации.

Магазин расположен по адресу: г. Сургут, ул. Лермонтова, 9а, в торговом центре Борисовский, на территории торговой сети «Пятерочка».

Оператором проекта в ХМАО — Югре выступает ООО «Реатоника», разработчик технологий выращивания зеленых культур, которые применяет КФХ «РеаФарм» — производитель микрозелени.

Пока торговая точка представляет продукцию пяти субъектов МСП и сельхозтоваропроизводителей. Переговоры ведутся с еще семью поставщиками.

Представленные на «Фермерском островке» продукты имеют небольшой срок годности и отличаются высоким качеством — не содержат дополнительных добавок, консервантов или химических составов.

«Этот проект позволяет создать дополнительный рынок сбыта для малых производителей и сделать доступной для покупателя фермерскую продукцию за счет сокращения прослойки посредников», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По словам директора департамента экономического развития, заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, с Корпорацией МСП и Группой Х5 регион объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество.

«Проект «Фермерский островок» является для нас пилотным с безусловными преимуществами для товаропроизводителей Югры — это локация с высоким трафиком на льготных условиях, возможность изучения потребительского спроса на свою продукцию, оценки дальнейших перспектив развития, а также повышение уровня доверия, узнаваемости продукции» — отметил Генкель.

В Корпорации МПС уточняют, что сопровождают оператора на каждом этапе развития проекта и взаимодействия с торговой сетью. При необходимости предоставляют финансирование через дочернюю организацию — МСП Банк.

«В конце прошлого года мы разработали для сельхозпроизводителей — участников проекта — специальный кредитный продукт, позволяющий им получить льготное финансирование. За это время он стал востребованным, а мы получили массу положительных отзывов от покупателей фермерской продукции и самих предпринимателей», — констатировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский.