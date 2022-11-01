Россия может отправить на экспорт около 5 млн тонн пшеницы в ноябре

Россия может отправить на экспорт 5 млн тонн пшеницы в ноябре, что уже выше показателей октября. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

На фоне выхода России из зерновой сделки поставки пшеницы из страны продолжают расти. По предварительным расчетам в ноябре поставки могут быть на уровне 5 млн тонн. При этом это достаточно хороший показатель экспорта для этого месяца, отметил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Большая часть экспертов заявили, что приостановка зерновой сделки лишь создаст дополнительный спрос на пшеницу из России. Однако в Союзе экспортеров зерна указали, что для экспортеров из России ситуация никак не изменится. При этом в Объединенной зерновой компании (ОЗК) добавили, что рост поставок российского зерна не связан с выходом из зерновой сделки.

Аналитики посчитали, что значительно нарастить поставки пшеницы в ноябре помешают ограничения в инфраструктуре. При этом некоторые игроки могут ожидать вагоны для транспортировки грузов в среднем два-три месяца, что достаточно большой срок. При этом источник издания указал, что заявок от клиентов на перевозку зерна в два раза больше реальных возможностей транспортировки из-за рекордного в этом году урожая. Однако, если в этом году не будет каких-либо новых целенаправленных санкций, то поставки пшеницы в ноябре и декабре будут значительно выше показателей октября.

В середине октября «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Совэкона» писал, что Россия может отправить на экспорт 4,4 млн тонн пшеницы в октябре, что впервые с начала сезона будет больше показателей за аналогичный период прошлого года.