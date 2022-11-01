Россия может ввести экспортные пошлины на уголь

Минфин РФ: правительство прорабатывает вопрос о введении экспортных пошлин на уголь

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Правительство России прорабатывает введение экспортных пошлин на уголь. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов, слова которого приводит ТАСС.

«В части угля действительно, мы видим, есть определенные риски, поэтому вопрос о введении экспортных пошлин на уголь и ценах отсечения, при которых они будут взиматься, сейчас дополнительно прорабатывается на уровне правительства», — сказал Сазанов.

По его словам, окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что созданная российскими и китайскими специалистами компьютерная модель долгосрочного демографического прогнозирования рассчитала последствия различных вариантов торговых конфликтов между Китаем, США и Россией, а также остальным миром. По его словам, для симуляций было предусмотрено повышение импортных пошлин со стороны США и стран ЕС на все товары из Китая и России, а также симметричные ответные меры, осуществляемые в том же временном периоде. Результаты показали, что в той или иной степени все вовлеченные в торговые конфликты страны терпят убытки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть