Эксперт Гордейко считает, что ставки по ипотеке будут расти до февраля 2023 года

Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко заявил, что ставки ипотечного кредитования не имеют тенденции к скачкообразному росту, однако будут плавно расти до февраля 2023 года, сообщает ТАСС.

«Опыт показывает, что, если у нас начинается какой-то тренд, то он не разворачивается за один-два месяца, обычно он длится около полугода. Поэтому, по моему мнению, начавшийся тренд повышения ставок не сменится на тренд их снижения до февраля. Плавное повышение будет идти достаточно долго, но без всплесков, если не будет экстраординарного поведения регулятора», — заявил Гордейко.

Он пояснил, что скачкообразный рост на один процентный пункт в месяц маловероятен — но повышение средневзвешенной рыночной ставки с нынешних 11% до 12% не должно стать для заемщиков критичным. Гордейко связал рост ставок по ипотеке с тем, что с лета 2022 года была потеряна связь между ключевой ставкой и ставками кредитования: банки не отреагировали на снижение ключевой ставки на 0,5% Центробанком 16 сентября.

«Кроме того, все банки стали закладывать в ставку риски заемщиков и риски реализации недвижимости, так как недвижимость расти в цене практически перестала», — добавил Гордейко.

Ранее глава Центробанка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина предупредила о рисках траншевой ипотеки на первичном рынке недвижимости.