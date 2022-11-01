Создатель Twitter сохранил долю в компании

Сооснователь и экс-глава Twitter Джек Дорси сохранил долю в компании

close
100%
Jose Luis Magana/AP

Сооснователь и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сохранил долю в компании после того, как ее приобрел американский бизнесмен Илон Маск, следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Недавно Джек Дорси анонсировал соцсеть Bluesky Social с функцией переноса аккаунтов.

Дорси ранее признался, что сожалеет о превращении социальнойсети в компанию. Такой выбор для работы сервиса он назвал главной ошибкой в жизни.

На прошлой неделе стало известно, что Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и первым делом уволил руководителей соцсети.

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле, но в июле он отозвал предложение. Затем руководство Twitter подало на бизнесмена иск в суд. В октябре предприниматель все-таки решил завершить сделку по покупке соцсети.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть