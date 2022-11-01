Создатель Twitter сохранил долю в компании

Сооснователь и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сохранил долю в компании после того, как ее приобрел американский бизнесмен Илон Маск, следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Недавно Джек Дорси анонсировал соцсеть Bluesky Social с функцией переноса аккаунтов.

Дорси ранее признался, что сожалеет о превращении социальнойсети в компанию. Такой выбор для работы сервиса он назвал главной ошибкой в жизни.

На прошлой неделе стало известно, что Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и первым делом уволил руководителей соцсети.

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле, но в июле он отозвал предложение. Затем руководство Twitter подало на бизнесмена иск в суд. В октябре предприниматель все-таки решил завершить сделку по покупке соцсети.