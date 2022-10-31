Генсек ОПЕК аль-Гайс спрогнозировал рецессию в Европе и США

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс спрогнозировал рецессию в Европе и США.

«Европу определенно ждет рецессия, возможно и США движутся в эту сторону», – приводит информагентство слова главы организации, сказанные на полях конференции ADIPEC.

При этом аль-Гайс допустил, что подобные экономические проблемы окажут влияние на нефтяной спрос.

«И поэтому наш прогноз показывает, что сейчас в ближайшие месяцы будет назревать профицит. И это было главной причиной, по которой в октябре мы решили действовать на опережение», – цитирует аль-Гайса Общественная служба новостей.