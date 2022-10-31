В Мексике откроется торговое представительство РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии в Мексике торгового представительства России, сообщает РИА Новости.

В тексте соответствующего документа уточняется, что представительство должно быть учреждено до конца года в городе Мехико.

Утверждение структуры и штатного расписания возложено на Минпромторг. Количество сотрудников представительства должно соответствовать установленной правительством численности работников загранаппарата.

Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что мексиканский посол в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено заявила о стабильности отношений Москвы и Мехико в сфере экономики в данный момент.