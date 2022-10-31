В Калининграде заявили, что проблема с проездом дальнобойщиков через Белоруссию решена

Руководитель пресс-службы правительства Калининграда Дмитрий Лысков сообщил, что дальнобойщиков из региона, застрявших в Белоруссии на несколько дней, начали выпускать из страны, передает РИА Новости.

До этого в социальных сетях появлялась информация о том, что не менее 20 фур калининградских дальнобойщиков застряли на белорусско-литовской границе. Их не выпускали по неизвестным причинам.

По словам водителей, пограничники объясняли свои действия тем, что по базам данных мужчины проходят как «невыездные». Из-за этого дальнобойщики были вынуждены оставлять фуры на терминале, самостоятельно добираться до Москвы и лететь в Калининград на самолете.

«На текущий момент проблема решена — водители проезжают. Наши коллеги из транспортных компаний также данную информацию подтвердили», — прокомментировал ситуацию Лысков.

Он добавил, что причиной инцидента стало «недопонимание с белорусской стороны», которое было устранено.

В сентябре Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь, скрываясь от мобилизации.