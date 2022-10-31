В Минстрое предложили увеличить количество льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало проект постановления правительства, в котором предложило увеличить количество льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом рассказал замглавы Минстроя Алексей Ересько, написала газета «Известия».

Он уточнил, что ведомство хочет сократить долю расходов за ЖКУ для многодетных семей или одиноких пенсионеров. Так, по словам Ересько, если в субъекте действует порог в 22% для всех граждан, то для этих категорий граждан порог предлагают снизить до 10 — 18% — в зависимости от решения региона.

«Размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи будут устанавливаться дифференцированно — в зависимости от размера отношения среднедушевого дохода семьи в расчете на одного члена семьи или дохода одиноко проживающего гражданина к установленной величине прожиточного минимума», — сказал замминистра.

Ересько добавил, что схему уже начали тестировать в некоторых регионах. Например, в Воронежской области для всех граждан установили порог в 22%, а для многодетных семей снизили до 18%.

В августе стало известно, что Минстрой разработал проект об изменении правил предоставления субсидий на оплату ЖКУ. В министерстве тогда предложили списывать долги граждан за коммуналку при наличии уважительных причин — невыплата зарплаты, прохождение лечения в стационаре, смерть близких.