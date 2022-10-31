Ozon: спрос на зимние шины в России в октябре подскочил в 2,5 раза на фоне холодов

Спрос на зимние шины в России в октябре на фоне холодов вырос в 2,5 раза относительно аналогичного периода 2021 года. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Ozon.

«Продажи всех автотоваров на Ozon в октябре выше в два раза, чем год назад. Одна из наиболее востребованных подкатегорий в октябре – зимние шины, штучные продажи которых уже выросли более чем в 2,5 раза к октябрю прошлого года», — указали в сообщении.

В пресс-службе «Яндекс Маркета» тоже рассказали о росте спроса на шины в 2022 году. По словам представителей маркетплейса, интерес начал расти с конца сентября, а чаще всего шины покупали на неделе с 17 октября.

На прошлой неделе в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД порекомендовали москвичам поменять летнюю резину на автомобиле заранее, а не ждать первого гололеда.

До этого директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов рассказал об опасности использования зимних шин, купленных с рук.