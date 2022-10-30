Global Times: санкции Запада представляют большую угрозу рынку, чем отмена зерновой сделки

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Vadim Ghirda/AP

Санкции Запада представляют большую угрозу рынку, чем отмена зерновой сделки, считает издание The Global Times.

По словам научного сотрудника Китайского института международных отношений Ли Цзыго, Запад «умышленно проигнорировал тот факт, что количество нападений на объекты гражданской инфраструктуры значительно возросло после атаки на Крымский мост».

«Однако они должны задать вопрос сами себе, что получает Москва от нарушений на мировом продовольственном рынке», — считает директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй.

Ранее сообщалось, что власти США изучают возможность введения новых санкций против России и Ирана из-за их военно-технического сотрудничества. Об этом заявил в рамках онлайн-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, США могут поддержать введенные Евросоюзом ограничения. Причиной введения новых санкций стали возможные поставки иранских беспилотников Shahed России.

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