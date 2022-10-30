Аналитик Мейнхард предрек рост средней стоимости галлона бензина в США до $4,5 к концу 2023 года

Средняя стоимость одного галлона бензина в США к концу 2023 года может подняться до $4,5. Об этом «Известиям» заявил руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

«Оценочно, у США остается в запасе еще в 200 млн баррелей для продажи, после чего правительство США либо полностью перестанет продавать сырую нефть, что скажется на стоимости бензина в Штатах, либо выйдет на рынок покупателями, что создаст дополнительный попутный ветер для роста цен. В конечном итоге не исключено, что средняя стоимость одного галлона в США достигнет $4,5 уже к концу следующего года», — отметил Мейнхард.

По его словам, чтобы хоть как-то сдержать рост цен на бензин внутри страны, США расконсервировали запасы нефти. При этом во время пандемии коронавируса они были на уровне 656 млн баррелей. Сейчас же они опустились до 405,1 млн баррелей. При этом 180 млн баррелей высвободили в промежуток с марта по октябрь 2022 года.

Он добавил, что превышение спроса над предложением заставляет нефтяные компании увеличивать уровень добычи. При этом по прогнозам EIA, в следующем году нефтедобытчики в США смогут увеличить добычу нефти всего лишь на 0,7 млн баррелей, до 12,7 млн. При этом такого размера будет недостаточно для покрытия спроса в 20 млн баррелей.

22 октября нобелевский лауреат Пол Кругман заявил, что скачки цен на бензин в США могут оказать влияние на исход промежуточных выборов в конгресс не в пользу Демократической партии.