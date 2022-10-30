Российские компании заявили о скором дефиците печей для копчения рыбы

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Производители копченой рыбы в России в ближайшие несколько лет могут столкнуться с дефицитом печей из-за ухода с рынка западных компаний. Об этом пишет РБК, ссылаясь на запись совещания рабочей подгруппы по машинам и оборудованию для рыбоперерабатывающей промышленности при Минпромторге и комитета «Опоры России» по рыбохозяйственному комплексу.

Российские производители копченой рыбы могут столкнуться с нехваткой оборудования. Западные санкции остановили поставки необходимых термокамер, а их полноценных аналогов в России нет. При этом в России выпуском оборудования для горячего и холодного копчения занимаются всего пять-семь компаний, однако, как указал гендиректор ООО «Агрос» Андрей Климов, их технологические возможности «не совсем отвечают запросам переработчиков».

По словам Климова, рыба холодного копчения в России производится более чем на 3,2 тыс. предприятий. При этом для поддержки парка оборудования необходимо выпускать 400 единиц техники, в то время как сейчас производится не более 100.

Участники рынка посчитали, что аналогичные приемы наблюдаются во всех отраслях пищевой промышленности. Однако в рыбной отрасли ситуация с оборудованием наиболее сложная. Кроме того, проблема осложняется тем, что в России производились самые простые вещи, в то время как наиболее технологичное оборудование шло с Запада. Поэтому, для того, чтобы избежать сбоев в производстве, необходимо срочно преодолеть технологическое отставание и государство должно в этом помочь.

22 октября президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что разрыв сотрудничества с недружественными странами открыл возможность по выходу на российский рынок, и китайцы спешат ею воспользоваться.

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