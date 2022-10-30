«ЦИАН.Аналитика»: мобилизация привела к снижению стоимости долгосрочной аренды жилья в России на 3%

Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в 16 крупных российских городах по итогам октября снизилась на 3% в связи с сокращением спроса граждан на такой вид услуг на рынке недвижимости. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные сервиса «ЦИАН.Аналитика».

«Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках за месяц сократилась на 3%, до 21,6 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — на 4%, до 33,2 тыс. рублей», — говорится в материале.

Тенденция по снижению стоимости долгосрочной аренды квартир в городах-миллионниках фиксируется второй месяц подряд. При этом падение спроса в сегменте двухкомнатных квартир в настоящее время более выражено в сравнении с показателями по «однушкам», указал руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

«Отрицательная динамика на рынке фиксируется с середины сентября, для «двушек» она сейчас более выражена, чем для «однушек». Объявление частичной мобилизации наложилось на традиционный сезонный спад», — заключил Попов.

10 октября директор «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова допустила увеличение скидок на съемное жилье в Москве и Подмосковье на фоне мобилизации. Спад стоимости будет вызван сокращением спроса граждан на аренду жилья на фоне увеличения предложения на рынке недвижимости.