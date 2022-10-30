Bloomberg: в ЕС обеспокоены ростом поставок бытовой техники в РФ из Армении и Казахстана

Официальные лица Евросоюза обеспокоены ростом поставок бытовой техники в Россию из Армении и Казахстана. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно приведенным в материале данным статистической службы Европейского союза Eurostat, за первые восемь месяцев года Армения импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года вместе взятых. Помимо этого, экспорт электрических молокоотсосов из Европы почти утроился в первой половине 2022 года по сравнению с предыдущим годом, несмотря на снижение уровня рождаемости в стране на 4,3%.

Казахстан в августе импортировал из ЕС холодильников на сумму $21,4 млн, что более чем в три раза превышает сумму за аналогичный период прошлого года, а данные правительства страны свидетельствуют о резком увеличении поставок стиральных машин и электрических молокоотсосов в Россию.

По данным агентства, обеспокоенность в ЕС вызывает то, что части некоторых товаров могут применяться в военных целях. Официальные лица в Евросоюзе утверждают, что видели детали холодильников и стиральных машин в российской военной технике. Источники Bloomberg полагают, что компоненты и микросхемы от других бытовых приборов могут быть использованы «в основном в относительно низкопробном оборудовании».

В сентябре глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что более 1,3 млн т товаров прибыло в страну в рамках параллельного импорта или $9,3 млрд в денежном эквиваленте.