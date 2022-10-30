Рестораторы Санкт-Петербурга заморозили новые проекты из-за спада прибыли

Отрасль общественного питания в Санкт-Петербурге столкнулась в 2022 году с резким снижением прибыли. По этой причине ряд рестораторов решили не вкладывать денежные средства в развитие новых проектов, сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на статистические данные Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростата).

«В первом квартале оборот (сферы общественного питания — «Газета.Ru») составил 29,3 млрд рублей, что всего на 0,1% выше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Причем хоть какая-то положительная динамика была достигнута только за счет январского роста. Результаты первого полугодия оказались уже более удручающими: 64 млрд рублей, то есть на 3,2% ниже, чем в прошлом году», — говорится в материале.

На этом фоне местный ресторанный бизнес стал более осторожно подходить к денежным вложениям в новые проекты. Многие из них сочли данное действие рискованным на фоне отраслевого спада.

«Все, кто рассматривал планы дальнейшего развития своего бизнеса, приостановили их. Кто уже успел войти в стройку с большим объёмом инвестиций, начатые проекты заканчивают. Те, кто подписал договоры аренды новых помещений, но ещё не успел произвести инвестиции, свои соглашения либо заморозили, либо расторгли», — пояснил собеседник-предприниматель.

По его словам, в настоящее время местный бизнес стремится оптимизировать затраты на уже начатые проекты. В нынешних условиях отбить вложения может только уникальный, но не массовый ресторанный кейс, заявил генеральный директор и совладелец сети ресторанов русской кухни «Теремок» Виталий Свидовский.

«Сейчас уже многие научились делать вкусно, сложно конкурировать просто хорошим продуктом. Нужно что-то еще. На сегодняшний день сегмент ресторанов со средним чеком до 1,5 тыс. рублей стал достаточно широким, большинство заведений открывается в этом ценовом диапазоне и здесь самая большая конкуренция», — заключил Свидовский.

За последнее время финансовые трудности испытали не только представители ресторанного бизнеса Санкт-Петербурга. О проблемах в отрасли также заявили и участники ювелирного рынка.

17 октября российские ювелирные сети заявили о критической ситуации в отрасли. В связи с этим участники рынка обратились к правительству России с просьбой изменить федеральное налоговое законодательство. Это связано со вступлением в силу 1 января 2023 года закона, согласно положениям которого все российские предприятия перейдут со специальных режимов налогообложения, включая упрощенный, на основную систему.