«Русский стандарт»: средний чек за коммунальные услуги в третьем квартале почти не изменился

Средний чек по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) по итогам третьего квартала остался практически без изменений в сравнении с показателями за второй и составил 3732 рубля. До этого планка была на уровне 3788 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитиков банка «Русский стандарт».

«По данным банка, общий средний чек за ЖКУ за третий квартал 2022 года составил 3 732 рубля. При этом во втором квартале текущего года он был фактически на том же уровне — 3 788 рублей», — говорится в материале.

Незначительное снижение среднего чека за ЖКУ обусловлено сезонным фактором. На июль-сентябрь в России традиционно приходится период отпусков, уточнили представители банка.

«Небольшое снижение средних сумм за воду, газ и электричество можно объяснить отсутствием многих россиян дома — кто-то был в путешествиях, кто-то временно перебрался жить за город, на дачу. К тому же, средние чеки за коммунальные услуги в теплое время года обычно ниже, чем в других, и из-за отключения отопления», — пояснили эксперты финансовой организации.

25 сентября эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук рассказал о способах снизить квартплату в России. Для это необходимо оформить соответствующие льготы и субсидии. Собственники жилья также могут поставить задачу перед управляющей компанией о проведении мероприятий, которые помогут сократить расходы на общедомовые нужды.