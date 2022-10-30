Ретейлер раскрыл основные тренды среди россиян на этот Хэллоуин

Wildberries: на Хэллоуин-2022 россияне предпочитают костюмы скелета и ведьмы

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

На Хэллоуин-2022 россияне предпочитают покупать костюмы скелета и ведьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования ретейлера Wildberries.

«Среди детских костюмов самые популярные образы — Человек-паук, Харли Квинн и Гарри Поттер, а среди взрослых — ведьма, скелет и пират <...> Интерес к ролевым костюмам вырос на 216%, самые популярные среди них — костюм монахини, горничной и медсестры», — указано в исследовании.

В октябре объем продаж предметов, связанных с Хэллоуином, ожидаемо вырос на 93%. В частности, сильнее всего вырос спрос на декоративные фигурки с тыквой — на 435%. Также сильно выросли продажи искусственной паутины, грима и других принадлежностей.

Ранее были названы самые частые покупки россиян к Хэллоуину.

Карнавальные костюмы стали покупать на 12% чаще. Продажи бижутерии и аксессуаров по тематике Хэллоуина выросли за неделю на 5%. Уточняется, что особой популярностью пользуется реквизит для создания образов ведьм, вампиров, привидений, а также героев фильмов ужасов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть