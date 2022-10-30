Ретейлер раскрыл основные тренды среди россиян на этот Хэллоуин

На Хэллоуин-2022 россияне предпочитают покупать костюмы скелета и ведьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования ретейлера Wildberries.

«Среди детских костюмов самые популярные образы — Человек-паук, Харли Квинн и Гарри Поттер, а среди взрослых — ведьма, скелет и пират <...> Интерес к ролевым костюмам вырос на 216%, самые популярные среди них — костюм монахини, горничной и медсестры», — указано в исследовании.

В октябре объем продаж предметов, связанных с Хэллоуином, ожидаемо вырос на 93%. В частности, сильнее всего вырос спрос на декоративные фигурки с тыквой — на 435%. Также сильно выросли продажи искусственной паутины, грима и других принадлежностей.

Ранее были названы самые частые покупки россиян к Хэллоуину.

Карнавальные костюмы стали покупать на 12% чаще. Продажи бижутерии и аксессуаров по тематике Хэллоуина выросли за неделю на 5%. Уточняется, что особой популярностью пользуется реквизит для создания образов ведьм, вампиров, привидений, а также героев фильмов ужасов.