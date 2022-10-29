Гросси заявил о потере США лидерства в коммерческих ядерных технологиях

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что США утратили лидерские позиции в сфере коммерческих ядерных технологий. Об этом сообщает РИА Новости.

Модератор конференции в Фонде Карнеги, где выступал Гросси, отметил, что США уже не столь влиятельный игрок в области коммерческих технологий.

«Это проблема для Америки. Она традиционно была лидером, она потеряла эти лидерские позиции», — подчеркнул Гросси. По его словам, ключевым поставщиком ядерных технологий является Российская Федерация, активно себя проявляет Китай.

Вместе с тем гендиректор МАГАТЭ упомянул заявление главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, которая заверила, что Вашингтон намерен вернуться в лидеры в сфере коммерческих ядерных технологий.

В середине октября стало известно, что Россия ежегодно будет вносить во внебюджетный фонд Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) до €400 тыс. с 2023 по 2025 год на инновационные реакторы.