Первую АЭС в Польше построит компания из США

Польша выбрала американскую компанию Westinghouse для строительства своей первой АЭС

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Власти Польши выбрали компанию из США для строительства своей первой атомной электростанции (АЭС). Об этом заявила министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм, передает РИА Новости.

«Я бы хотела поделиться новостью: премьер-министр Польши [Матеуш] Моравецкий только что сообщил, что Польша выбрала правительство США и компанию Westinghouse для реализации первой части своего проекта в атомной сфере», — сказала министр.

По ее словам, строительство данного объекта обойдется $40 млрд.

Грэнхолм также назвала эту новость «хорошей».

Ранее Евросоюз признал газ и атомную энергетику экологически чистыми источниками энергии.

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