Первую АЭС в Польше построит компания из США

Власти Польши выбрали компанию из США для строительства своей первой атомной электростанции (АЭС). Об этом заявила министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм, передает РИА Новости.

«Я бы хотела поделиться новостью: премьер-министр Польши [Матеуш] Моравецкий только что сообщил, что Польша выбрала правительство США и компанию Westinghouse для реализации первой части своего проекта в атомной сфере», — сказала министр.

По ее словам, строительство данного объекта обойдется $40 млрд.

Грэнхолм также назвала эту новость «хорошей».

Ранее Евросоюз признал газ и атомную энергетику экологически чистыми источниками энергии.