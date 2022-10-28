В Минтрансе РФ оценили готовность страны к обслуживанию самолетов в условиях санкций

Минтранс: РФ обладает всеми возможностями для обслуживания самолетов

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В Минтрансе сообщили, что у России есть все возможности для нормального обслуживания и поддержания летной годности самолетов, передает РИА Новости.

В ведомстве указали, что Россия приняла меры по нивелированию последствий санкционного давления в кратчайшие сроки, обеспечив перевод и регистрацию иностранных самолетов в российском реестре.

«Поддержание летной годности и безопасности полетов организовано на высоком уровне», — отметили в министерстве.

Ранее французская авиакомпания Airbus выразила обеспокоенность безопасностью полетов своих самолетов в РФ. Как отметил представитель компании, из-за санкций Airbus не может по-настоящему контролировать и поддерживать своих клиентов так, как в обычное время.

В начале августа Министерство торговли США внесло 25 самолетов Airbus, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в список потенциальных нарушителей экспортного контроля.

Из-за спецоперации РФ на Украине десятки государств закрыли небо для российских авиакомпаний. Москва в ответ ввела запрет на использование своего воздушного пространства в отношении авиакомпаний из 36 стран.

Российским компаниям также запретили поставлять самолеты, запчасти и оборудование. Производители самолетов Airbus и Boeing приостановили техподдержку российских перевозчиков.

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