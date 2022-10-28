Аналитик Мищенко проанализировал ситуацию на нефтяном рынке

Нефть на предстоящей неделе будет находиться в диапазоне $90-98 за баррель. Такой прогноз дал RT руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко.

«Скорее всего, цена будет держаться в коридоре $90—98 за баррель. Разброс довольно большой. Тем не менее не исключены какие-либо внешние факторы, которые могут повлиять на ситуацию в таком коротком промежутке, как неделя», — отметил Мищенко.

По его словам, из-за решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефть спрос и предложение на топливо будут сбалансированы. При этом сохраняется определенное давление на рынок со стороны США. Например, на днях они высвободили часть объемов из стратегических резервов.

Он добавил, что решение США по высвобождению запасов нефти раскритиковали саудиты, которые заявили, что использование запасов должно иметь рыночный, а не политический характер.

27 октября Reuters со ссылкой на источник сообщил, что страны Запада при определении ограничения цен на нефть из России будут руководствоваться средней ценой в диапазоне от $63 до $64 США за баррель. По данным агентства, данный уровень может стать «естественным верхним лимитом», работа над планами по введению ограничения цен уже подходит к концу.