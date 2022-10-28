Глава CNPC заявил, что нефть и газ будут в качестве основных источников энергии до 2040 года

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Global Look Press

Нефть и газ сохранят статус основных источников энергии в мире до 2040 года. Об этом выступая на международной нефтегазовой конференции «Нефть и газ Туркменистана — 2022» заявил президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цзицзюнь, передает «Прайм».

«Нефть и природный газ по-прежнему сохраняют свой статус основных источников энергии до 2040 года. Особенно природный газ, как низкоуглеродный ископаемый источник энергии», — отметил Цзицзюнь.

По его словам, газ занимает важное положение в мире и необходим для низкоуглеродного перехода.

Он добавил, что компания CNPC сейчас занимается вложениями в энергоотрасль более чем в 30 странах по всему миру, становясь надежным партнером международных организаций.

27 октября Associated Press, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства (IEA), сообщили, что мировой спрос на ископаемое топливо отрегулируется из-за спецоперации России на Украине.

До этого главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин на Специальной сессии XV Веронского Евразийского экономического форума заявил, что нефть и газ остаются основным источником энергии в мире.

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