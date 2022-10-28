Проекты Сбера стали победителями в премии имени Столыпина

Проекты Сбера победили в шести номинациях премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина, сообщает пресс-служба компании.

Так. проект «Меры поддержки бизнеса от банка и государства» занял первое место в номинации «За поддержку малого и среднего бизнеса в период восстановления экономики». Эксперты высоко оценили систему сервисов помощи предпринимателям. В онлайн-сервисе «Кредитный потенциал» можно быстро узнать, на каких условиях конкретная компания может получить кредит. В разделе «Программы господдержки для вашего бизнеса» предприниматель видит, на какие льготные программы может претендовать его предприятие (нужно ввести ИНН) и как подать заявку. А собственная программа Сбера по реструктуризации задолженности помогает бизнесу преодолевать сложные периоды.

Проект «Кредит на образование с господдержкой» занял первое место в номинации «За успехи в развитии кредитования на образование». Совместный проект Сбера и Министерства науки и высшего образования России дает абитуриентам возможность взять льготный кредит по ставке всего от трех процентов годовых. При этом во время обучения и первые девять месяцев после окончания вуза студент погашает только проценты по кредиту. По этой программе со Сбером работают 667 вузов. Выдано уже 90 тысяч кредитов, а кредитный портфель банка по этому направлению достиг 20 миллиардов рублей.

HR-платформа «Пульс» — первое место в номинации «За разработку и внедрение отечественных цифровых технологий». Это на 100 процентов отечественное ПО для автоматизации всех HR-процессов, доступное на компьютере, в смартфоне или планшете.

Проект «Атмосфера» — первое место в номинации «За разработку и внедрение в производство российских технологий». Это решение позволило банку использовать в банкоматах собственную сборку операционной системы Linux, что повысило безопасность всех операций в банкоматах.

Комплексные решения Сбера для устойчивого развития — первое место в номинации «За вклад в комплексные решения для устойчивого развития». А программа СберСтрахования «Защита на любой случай» — первое место в номинации «Лучший страховой продукт». Комбопродукт позволяет в рамках одного полиса получить комплексную страховую защиту сразу от нескольких рисков.