Набиуллина: у ЦБ пока нет возможности увеличить лимит в $10 тыс. по вывозу наличной валюты за рубеж

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

ЦБ пока не может увеличить для россиян лимит в $10 тыс. на вывоз из России наличной валюты за рубеж. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. 28 октября она осталась на уровне 7,5% годовых. Он был установлен 16 сентября.

«ЦБ пока не имеет такой возможности», — заявила Набиуллина.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Центробанк установил лимит по вывозу наличной валюты в сумме не более $10 тыс. 1 апреля этого года. Лимит действует полгода. Он был увеличен вдвое с $5 тыс. В течение месяца физлица имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой зарубежный счет или другому физическому лицу за границей не более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте.

При этом через компании, которые оказывают услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более $5 тыс. или в эквиваленте в другой валюте.

Однако эти нормы касаются только резидентов и нерезидентов из стран, которые не поддержали санкции против России, а также нерезидентов из остальных стран, которые работают в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Сумма перевода будет рассчитываться по официальному курсу, установленному ЦБ на дату поручения о переводе.

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