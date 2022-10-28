Прокуратура Швеции дополнительно обследует места диверсии на «Северных потоках»

close
100%
Swedish Coast Guard/AP

Прокуратура Швеции решила дополнительно осмотреть места диверсии на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, передает ТАСС.

Уточняется, что глава предварительного следствия, прокурор палаты Матс Юнгквист вместе с полицией безопасности СЕПО запросил помощь шведской армии для проведения новых обследований дна моря.

«Я решил вместе с полицией безопасности провести ряд дополнительных исследований на месте преступления. После запроса вооруженные силы решили помочь предварительному расследованию. У вооруженных сил есть ресурсы и опыт, необходимые для того, чтобы обследовать место преступления», — сказал Юнгквист.

Ранее исполняющая обязанности премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон заявляла, что ее страна сотрудничает с Данией и Германией по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и не отказывалась от этого.

Накануне экс-сенатор США и полковник армии страны в отставке Ричард Блэк назвал Соединенные Штаты наиболее вероятным исполнителем диверсии на «Северных потоках».

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть