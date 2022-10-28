Прокуратура Швеции дополнительно обследует места диверсии на «Северных потоках»

Прокуратура Швеции решила дополнительно осмотреть места диверсии на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, передает ТАСС.

Уточняется, что глава предварительного следствия, прокурор палаты Матс Юнгквист вместе с полицией безопасности СЕПО запросил помощь шведской армии для проведения новых обследований дна моря.

«Я решил вместе с полицией безопасности провести ряд дополнительных исследований на месте преступления. После запроса вооруженные силы решили помочь предварительному расследованию. У вооруженных сил есть ресурсы и опыт, необходимые для того, чтобы обследовать место преступления», — сказал Юнгквист.

Ранее исполняющая обязанности премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон заявляла, что ее страна сотрудничает с Данией и Германией по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и не отказывалась от этого.

Накануне экс-сенатор США и полковник армии страны в отставке Ричард Блэк назвал Соединенные Штаты наиболее вероятным исполнителем диверсии на «Северных потоках».

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.