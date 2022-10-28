Bloomberg: Илон Маск будет занимать пост гендиректора Twitter временно

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Предприниматель Илон Маск, как ожидается, будет занимать пост генерального директора компании Twitter временно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, ожидается, что основатель SpaceX останется гендиректором на время и в перспективе может уступить эту должность.

Уточняется, что возглавлявший Twitter Параг Агравал уже был уволен вместе с другими руководителями компании.

Ранее сообщалось, что прежнее руководство Twitter покинуло штаб-квартиру компании, а Илон Маск официально стал ее владельцем.

Миллиардер планировал купить Twitter в апреле, однако в июле отозвал свое предложение. В октябре Маск решил завершить сделку и купил компанию.

Покупку миллиардер прокомментировал словами «птица на свободе».

По данным Bloomberg, Илон Маск может отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов на платформе.

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