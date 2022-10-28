Каждый пятый сотрудник в России попросит прибавку к зарплате в ноябре-январе

Каждый пятый сотрудник российских компаний в ближайшие три месяца (ноябрь — январь) попросит о прибавке к зарплате. Исследование для журнала Forbes провели рекрутинговая компания Benchmark Executive и деловая социальная сеть TenChat.

Еще более 30% планируют завести разговор о повышении зарплаты с работодателем в ближайшие полгода. Примерно 15% инициировали такой разговор в течение прошедшего полугодия.

По словам генерального директора Benchmark Executive Екатерины Бахаревой, в основном повышение просят разработчики, а также руководители в IT, маркетинге и финансах.

На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что среднемесячная зарплата в России за год вырастет более чем на 11%.

В мае пресс-служба рекрутинговой компании HeadHunter сообщила, что только 32% работодателей из числа коммерческих компаний планируют индексировать зарплаты всем своим сотрудникам. Среднее повышение составило 5% — ниже уровня инфляции. В Госдуме назвали такой рост зарплаты недостаточным.