Каждый пятый сотрудник в России попросит прибавку к зарплате в ноябре-январе

close
100%
Depositphotos

Каждый пятый сотрудник российских компаний в ближайшие три месяца (ноябрь — январь) попросит о прибавке к зарплате. Исследование для журнала Forbes провели рекрутинговая компания Benchmark Executive и деловая социальная сеть TenChat.

Еще более 30% планируют завести разговор о повышении зарплаты с работодателем в ближайшие полгода. Примерно 15% инициировали такой разговор в течение прошедшего полугодия.

По словам генерального директора Benchmark Executive Екатерины Бахаревой, в основном повышение просят разработчики, а также руководители в IT, маркетинге и финансах.

На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что среднемесячная зарплата в России за год вырастет более чем на 11%.

В мае пресс-служба рекрутинговой компании HeadHunter сообщила, что только 32% работодателей из числа коммерческих компаний планируют индексировать зарплаты всем своим сотрудникам. Среднее повышение составило 5% — ниже уровня инфляции. В Госдуме назвали такой рост зарплаты недостаточным.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть