Еще один банк в Киргизии перестал обслуживать карты «Мир»

Кыргызский инвестиционно-кредитный банк приостановил обслуживание российских карт «Мир»

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GTW/Global Look Press

Как пишет РЕН ТВ, Кыргызский инвестиционно-кредитный банк приостановил обслуживание российских карт «Мир».

На сайте финансовой организации говорится, что речь идет о временной мере.

25 октября госбанк Киргизии Айыл Банк прекратил обслуживание российских карт «Мир». Два коммерческих банка Киргизии Дос-Кредобанк и Бакай-банк прекратили обслуживание российских карт «Мир» 18 октября. При этом представитель Бакай-банка уточнил, что действие запрета на прием карт платежной системы «будет долгим».

В то же время один из крупнейших по капитализации банков Киргизии «Компаньон» ограничил запрет на прием карт «Мир» для клиентов российских кредитных организаций, попавших под международные санкции. Таким образом, обслуживание приостановилось для владельцев карт «Мир» Промсвязьбанка, Альфа-банка, Совкомбанка, банка «Открытие», Газпромбанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и других.

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