Минфин: мобилизованные предприниматели освобождаются от уплаты страховых взносов

В официальном ответе Министерства финансов Российской Федерации на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова говорится, что индивидуальные предприниматели, подпавшие под частичную мобилизацию, освобождаются от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Об этом сообщает ТАСС.

В ответе ведомства, подписанном заместителем руководителя министерства Владимиром Колычевым, утверждается, что по действующему положению налогового кодекса РФ, плательщики страховых взносов — индивидуальные предприниматели не выплачивают их за период военной службы по призыву. По закону «О воинской обязанности и военной службе» во время мобилизации воинская обязанность граждан предусматривает призыв на военную службу по мобилизации.

В Минфине подчеркнул, что таким образом, ИП, которые не осуществляют свою предпринимательскую деятельность во время военной службы по призыву в связи с мобилизацией, освобождаются от уплаты за себя страховых взносов за этот период.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России открыла на своем сайте страницу, где есть разъяснения по поводу льгот по уплате налогов и сдаче отчетности для мобилизованных граждан.