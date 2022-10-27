Глобальный энергокризис поможет ускорить переход к возобновляемой энергетике

Уменьшение поставок энергоресурсов из России и энергокризис могут ускорить процесс перехода на возобновляемые источники энергии по всему миру. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

В МЭА указали, что после начала спецоперации на Украине глобальные энергорынки кардинально изменились. Энергокризис, с которым уже столкнулось большинство стран, уже будет иметь долгоиграющие последствия, результатом которых может стать усиление и устойчивость энергосистем.

Эксперты рынка отметили, что дефицит поставок ископаемого топлива из России будет восполняться из альтернативных источников энергии. При этом к 2030 году инвестиции в эту отрасль могут превысить $2 трлн.

В докладе добавили, что впервые за всю историю спрос на ископаемые источники энергии вышел на плато. Вредные выбросы в атмосферу, которые связаны со сжиганием углеводородов, достигнут пиковых показателей к 2025 году. Спрос на газ будет на стабильном уровне уже к 2030 году, а спрос на нефть не будет расти уже к 2035 году.

19 октября портал Euractiv сообщил, что Евросоюз (ЕС) с марта 2022 года смог сэкономить €11 млрд на импорте природного газа из-за увеличения выработки солнечной и ветряной энергии. По данным портала, возобновляемые источники энергии составили почти четверть (24%) от всего объема выработки энергии европейского региона, начиная с марта 2022 года.