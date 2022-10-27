В «Газпроме» заявили о достижении исторических максимумов по резервам в ПХГ

Резервы подземных хранилищ газа (ПХГ) в России достигли исторического максимума в 72,662 млрд кубометров. Об этом сообщается в пресс-релизе «Газпрома».

В компании отметили, что также достигнут новый рекорд суточной производительности российских ПХГ в объеме 852,4 млн кубометров.

В сообщении указали, что большой размер запасов газа и производительности ПХГ может позволить оперативно извлекать из хранилищ необходимый объем топлива при условии снижения температуры.

В релизе добавили, что «Газпром» сейчас готов к пиковым нагрузкам, а также может полностью обеспечить повышенный спрос на топливо в зимний период. Кроме того, к 1 октября 2022 года было отремонтировано 669 км магистральных газопроводов и 15 ниток подводных переходов. Также были отремонтированы 454 газоперекачивающих агрегата и 104 газораспределительные станции.

В начале сентября заместитель главы «Газпрома» Виталий Маркелов во время Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о готовности России к осенне-зимнему периоду.

До этого сообщалось, что объем закачки газа в подземные хранилища России по данным на 24 августа достиг 91,4%.