Убытки американского концерна Boeing выросли почти в 73 раза за девять месяцев

Чистый убыток американского концерна Boeing Co. в период с января по сентябрь 2022 года вырос почти в 73 раза. Об этом сообщается в отчетности компании.

Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, компания Boeing нарастила убыток за первые три квартала 2022 года в 72,9 раза – до $4,301 млрд. При этом год назад за этот же период убыток был на уровне $59 млн.

Разводненный убыток за девять месяцев составил $7,24 на акцию после убытка год назад в $0,1. Выручка Boeing же упала всего на 1,8% — до $46,628 млрд.

В третьем квартале авиаконцерн получил чистый убыток в размере $3,275 млрд, который в 30 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года, когда он был на уровне $109 млн. При этом квартальная выручка в годовом исчислении поднялась на 4%, до $15,956 млрд. Хотя ранее прогнозы были на уровне $18,19 млрд.

В начале августа, ссылаясь на источники в отрасли, Reuters сообщил, что российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей, ставших недоступными из-за западных санкций. В то же время немецкая газета FAZ опубликовала материал, куда более позитивно оценивающий положение дел в российской авиаотрасли.