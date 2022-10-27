Туроператор «Дельфин»: отели Сочи на Новый год забронировали на 50%

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

В Сочи в среднем на период новогодних праздников забронировали около 50% номерного фонда. Об этом порталу TourDom сообщил руководитель компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По словам директора по стратегическому развитию Красной Поляны Ольги Филипенковой, средний чек на проживание в гостинице начинается от 65 тыс. рублей на человека за пять дней, в апартаментах — от 47 тыс.

По информации издания, в отеле «Богатырь» на 10 ночей в период новогодних праздников можно забронировать номер за 191 тыс. рублей на двоих, проживание в пятизвездочном Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi обойдется в 252 тыс., в гостинице Marriott Sochi Krasnaya Polyana категории пять звезд размещение стоит минимум 434 тыс.

В середине сентября министра культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что суточный расход на проживание одного путешественника в стране в 2022 году может достичь рекордных $84 в сутки. До конца декабря этот показатель планируют увеличить до $93.

В первой половине сентября заместитель руководителя федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова сказала, что на Курилах до конца 2022 года планируют собрать 2,5 тыс. модульных гостиничных номеров.

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