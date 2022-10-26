Госдума одобрила в первом чтении обязанность ФНС уведомлять банки о снятии умерших с учета

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Нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла проект закона, который обязывает налоговые органы направлять в 
банки электронные уведомления о снятии с налогового учета клиентов — физлиц в связи с их смертью, написало агентство ТАСС.

Документ инициировал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев. Поправки хотят внести в законы «О банках и банковской деятельности» и «О налоговых органах в РФ».

В первой половине августа правительство России поддержало проект закона, согласно которому налоговые органы будут обязаны сообщать банкам о снятии с учета физических лиц в связи с их смертью.

В середине сентября на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает включение данных о снятии с учета физлиц в связи со смертью в состав сведений, составляющих налоговую тайну.

В конце марта эксперты заявили, что оттягивание процесса выписки умерших родственников из квартиры может спровоцировать сложности с оплатой коммунальных платежей.

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