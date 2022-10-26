Глава Saudi Aramco Нассер заявил о приспосабливаемости рынка нефти к санкциям против России

Мировой рынок нефти постепенно приспособился к влиянию антироссийских санкций. Об этом заявил генеральный директор компании Saudi Aramco Амин Нассер во время выступления на шестой конференции Инициативы будущих инвестиций (Future Investment Initiative) в Эр-Рияде, передает Bloomberg.

«Происходит перестройка. Москва перенаправляет потоки нефти из Европы в Азию, а другие производители – наоборот», — отметил Нассер.

По его словам, российская сторона может размещать свою нефть с дисконтом на разных рынках.

22 октября австралийское издание The Conversation писало, что Западу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, так экономические ограничения только приводят к росту цен на энергоносители и вызывают резкое повышение инфляции по всему миру.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что введение предельных цен на российскую нефть, доставляемую в Европу морским путем, ударит по возможностям мирового танкерного флота. Часть кораблей лишится возможности страхования, что приведет к сокращению суммарных сырьевых поставок на глобальные рынки.