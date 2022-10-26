Глава Saudi Aramco Нассер заявил о приспосабливаемости рынка нефти к санкциям против России

close
100%
Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Мировой рынок нефти постепенно приспособился к влиянию антироссийских санкций. Об этом заявил генеральный директор компании Saudi Aramco Амин Нассер во время выступления на шестой конференции Инициативы будущих инвестиций (Future Investment Initiative) в Эр-Рияде, передает Bloomberg.

«Происходит перестройка. Москва перенаправляет потоки нефти из Европы в Азию, а другие производители – наоборот», — отметил Нассер.

По его словам, российская сторона может размещать свою нефть с дисконтом на разных рынках.

22 октября австралийское издание The Conversation писало, что Западу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, так экономические ограничения только приводят к росту цен на энергоносители и вызывают резкое повышение инфляции по всему миру.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что введение предельных цен на российскую нефть, доставляемую в Европу морским путем, ударит по возможностям мирового танкерного флота. Часть кораблей лишится возможности страхования, что приведет к сокращению суммарных сырьевых поставок на глобальные рынки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть