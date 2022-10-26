Экс-глава BitMEX заявил о начале нового бычьего рынка криптовалют

Бывший президент платформы для обмена криптовалютами BitMEX Артур Хейс сказал, что намерение Гонконга — как посредника между Китаем и остальным миром — легализовать криптовалюты может стать началом нового бычьего рынка. Об этом он написал в своем новом эссе.

Как пишет Хейс, тренд зарождается несмотря на то, что в какой-то момент Китай начал запрещать криптовалюты, а Гонконг стал терять позиции самого важного крипто-хаба.

Розничные трейдеры в настоящее время не могут торговать криптовалютой в Китае. Но на основании информации о том, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) готова разрешить розничной торговле напрямую покупать и продавать криптовалюту, Хейс делает вывод, что через эту торговлю в Гонконг сможет поступать китайский капитал.

Формирование бычьего рынка на криптовалютном рынке происходит, когда биткоин и другие монеты принимают в качестве платежных средства.

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что криптовалюта биткоин застыла ниже уровня $20 тыс. за токен уже более двух недель подряд. Это самое затяжное пребывание актива на такой отметке.