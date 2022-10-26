Superjob: в России четырехдневную рабочую неделю ввели всего в 1% компаний

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В России всего на 1% компаний ввели четырехдневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob, написало агентство ТАСС.

Еще 2% организаций работали в таком режиме, но затем вернулись к пятидневной рабочей неделе. При этом практически каждый второй россиянин — 48% респондентов — хотел бы трудиться в условиях укороченной недели. Среди женщин сторонниками введения укороченной недели являются 64%, среди мужчин — 52%.

«Бизнес не планирует переход на 4-дневную рабочую неделю. Такой график остается экзотикой: сегодня четырехдневка введена лишь в 1%», — сказали в пресс-службе Superjob.

В начале мая председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что переход в России к четырехдневной рабочей неделе – вопрос недалекого будущего.

Во второй половине июня председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с радио Sputnik сказал, что в России начался переход к четырехдневной рабочей неделе.

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