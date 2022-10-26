Россияне снизили размер ипотечных кредитов по аналогии с 2015 годом

По итогам сентября размер ипотечных кредитов в России сократился третий месяц подряд, столь продолжительного падания уровня данного показателя не наблюдалось последние семь лет. Средний объем за первый месяц осени упал на 2% в сравнении с августом и составил 3,7 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные компании Frank RG.

«Сентябрь стал третьим месяцем подряд, когда в России наблюдалось снижение среднего размера ипотечного кредита: показатель сократился на 2,2% по сравнению с августом, до 3,7 млн рублей», — говорится в материале.

При этом, начиная с июля, средний чек по ипотеке на российском рынке недвижимости сократился на 6,4%. Это не рекордное, но самое продолжительное падение показателя начиная с разгара кризис в 2014-2015 годах. Тогда средний размер ипотечного кредита падал с декабря по март. Но даже тогда он сократился в меньшей степени, чем за последние три месяца (-6,1%, до 1,5 млн рублей).

Падение объемов среднего ипотечного кредита в России связано с несколькими факторами. Среди ключевых — действие международных санкций и обострение геополитической обстановки в мире, указала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

«Снижение среднего размера ипотечного кредита в России на протяжении трех месяцев — это одновременно следствие и отражение непростой ситуации в геополитической и экономической сферах», — пояснила она.

24 октября РИА Новости со ссылкой на статистические данные БКИ «Скоринг бюро» сообщил о росте объемов выдачи ипотечных кредитов на российском рынке недвижимости на 21% до 414,9 млрд рублей. Этот показатель приблизился к рекордным значениям начала 2022 года.