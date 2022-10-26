Корейский владелец «Доширака» купил российского производителя Gallina Blanca

Южнокорейский холдинг HYSG Group купил российскую компанию ЗАО «Юроп Фудс ГБ», которая производит в РФ продукцию под брендом Gallina Blanca, пишут «Ведомости».

По информации издания, сделка была заключена 25 октября.

Компания HYSG Group входит в холдинг HY Group, который производит напитки, лапшу быстрого приготовления и снеки в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. Она также владеет правами на «Доширак».

Российская «Юроп Фудс ГБ» является российской «дочкой» испанской GBFoods, она зарегистрирована в городе Бор Нижегородской области. Компания выпускает бульонные кубики, приправы, супы быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca.

Ранее, в июне, сообщалось, что Gallina Blanca не смогла продать свой бизнес в России непальской Chaudhary Group из-за проблем с привлечением средств.

До этого, в декабре 2021 года, «Коммерсантъ» писал, что GBFoods покидает российский рынок.